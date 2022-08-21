  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко: Усик сказал очень важные слова, символизирующие силу украинцев
В тренде

Шевченко: Усик сказал очень важные слова, символизирующие силу украинцев

Общие новости
(1 голосов)

Они доказывают, что мы непобедимы

Шевченко: Усик сказал очень важные слова, символизирующие силу украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил боксера Александра Усика с победой в поединке против Джошуа:

“Украинцы не сдаются. Они будут идти до конца, и мы победим” – очень важные слова Усика, символизирующие силу украинцев, мы непобедимы.

Поздравляю с победой”, – написал Шевченко в своем Instagram.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде