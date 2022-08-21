Шевченко: Усик сказал очень важные слова, символизирующие силу украинцев
Они доказывают, что мы непобедимы
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил боксера Александра Усика с победой в поединке против Джошуа:
“Украинцы не сдаются. Они будут идти до конца, и мы победим” – очень важные слова Усика, символизирующие силу украинцев, мы непобедимы.
Поздравляю с победой”, – написал Шевченко в своем Instagram.
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Источник:Інстаграм Андрія Шевченка
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