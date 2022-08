"Усик утвердил свое место на вершине". Мировые СМИ – о победе Александра над Энтони Джошуа

В субботу, 20 августа на арене в Джедде, в Саудовской Аравии, украинский боксер Александр Усик провел второй бой против британца Энтони Джошуа за звание чемпиона мира по версии WBA, IBF, WBO, и IBO. Украинцу удалось победить во второй раз подряд, снова решением судей, но на этот раз – раздельным.

Oleksandr Usyk fights back the tears as he takes a split-decision win over Anthony Joshua. ???????? pic.twitter.com/qlbFYGq8oE — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

Перед боем журналист The New York Times Морган Кэмпбелл сумел очень точно сформулировать цели обоих боксеров. Как он сказал:

"Для Усика этот бой — еще один шанс привлечь внимание всего мира к Украине, в то время как военные страны сопротивляются российскому вторжению, которое длится уже более пяти месяцев. Для Джошуа же матч-реванш — это шанс вновь заявить о себе как о выдающемся тяжеловесе мира, что было и его планом перед первым боем против Усика".

Эти слова и были подтверждены обоими участниками поединка в их послематчевых речах. Как пишет автор The Guardian Сачин Накрани:

"Александр после боя отдал дань уважения украинским военным, что имеет большое значение для 35-летнего бойца. Усик приехал сюда, полный решимости дать своей истерзанной войной родине повод для гордости и радости, и ему это по-настоящему удалось".

"I devote this victory to my country!" ????????



Oleksandr Usyk's emotional post-fight interview after a 'historic' victory ???? pic.twitter.com/ekXXN4DjtW — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

А вот как журналистом была интерпретирована многоминутная речь потерпевшего обидное поражение Энтони Джошуа:

"Это была именно такая ночь, она содержала как интенсивные спортивные события, так и действо, в котором спортсмен показывал себя более человечным. Необработанность, которая была столь же захватывающей, сколь и трудной для просмотра. Как признался Джошуа, он чувствовал давление необходимости вернуть свои титулы WBA, WBO и IBF, и, возможно, не сумев сделать этого, неудивительно, что он сдался. "Я тружусь, я много работаю и слежу за тем, чтобы моя команда была хорошей, но за это приходится платить. Это никогда не сломит меня, но требует много сил, и сегодня вы увидели трещину в доспехах".

Напомним, что сразу после поражения британец Джошуа взял микрофон и выдал пространную речь о своем пути в боксе . Такой жест боксера был сильно раскритикован как в британских медиа, так и пользователями соцсетей, посчитавшими, что "Энтони украл момент славы" у Усика.

"???????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????!" ????



Anthony Joshua takes the microphone to vent his frustrations before congratulating Oleksandr Usyk ????#UsykJoshua2 pic.twitter.com/KPlmjRDm4k — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 21, 2022

Помимо отзывов о странном спиче Джошуа после боя, многие журналисты также по праву отметили доминирование Александра Усика над Энтони, особенно в последних раундах. Все тот же автор The Guardian Сачин Накрани считает:

"Для Усика 20-я победа подряд в двух дивизионах закрепляет его в статусе одного из лучших бойцов в мире вне зависимости от весовой категории, и ставит его в выгодное положение для объединительного боя с Тайсоном Фьюри. Усик показал свой высочайший класс, вмазав Джошуа в 10 раунде сильным левым хуком и продолжив бить оттуда же. Он также доминировал в последних двух раундах и, производя сильное впечатление на протяжении всего конкурса, это не стало шоком, когда его объявили победителем. Единственным сюрпризом было то, что это произошло раздельным решением судей, когда двое судей поставили оценки 115- 113 и 116-112 в его пользу, в то время как другой посчитал Джошуа победителем со счетом 115-113".

Автор L`Equipe Андре Фурне также подчеркнул превосходство украинца в бою, а помимо этого – его тактику:

"Александр Усик вновь доминировал над Энтони Джошуа. Мобильность Усика помогала ему попадать по своему сопернику. Он наносил больше ударов, чем Джошуа, но последний пытался жестко контратаковать, когда украинец должен был подойти для удара. Усику удавалось быстро пробивать высокую защиту своего соперника".

Журналисты не забывают и о значительно улучшившем, в сравнении с первым боем, свой стиль Энтони Джошуа. Хорошее выступление и британца, и украинца отмечает автор BBC Кал Сайяд:

"Александр Усик выдал потрясающий уровень боя. В схватке, названной "Ярость на Красном море", энергичный 32-летний Джошуа продемонстрировал некоторую агрессивность и рвение — значительное улучшение по сравнению с их первым боем — но не смог сравниться с блеском и сообразительностью на ринге украинца, который улучшил свой рекорд до 20 побед в 20 поединках. Несмотря на то, что было несколько близких раундов, Усик — всего лишь в своем четвертом бою с тех пор, как он перешел из тяжелого веса в тяжелый — стал заслуженным победителем".

What a performance by Anthony Joshua tonight! A true warrior who came up short against a phenomenal Oleksandr Usyk ???????? pic.twitter.com/mnmdgW1oNN — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 21, 2022

Хвалит боксеров также и журналист Sky Sports Джон Деннен, подчеркивающий общий уровень противостояния:

"Усик утвердил свое место на вершине супертяжелого дивизиона знаменательной победой в матче-реванше над Джошуа. Усик справлялся с давлением на протяжении всего боя. Он [Джошуа] отважно дрался, снова и снова нанося сильные удары в голову [Александру]. Но Усик держал ноги под собой и продолжал двигаться, хорошо работая даже без канатов. Он закрыл бой как чемпион, не сдаваясь в 12-м раунде. Именно Усик завершил бой сильно, нанеся Джошуа тяжелые контрудары, чтобы завершить последние секунды боя. Решение было ближе, чем ожидалось, но Усик стал достойным победителем".