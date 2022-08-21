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Байден: Оружие, переданное Украине, использовано с уничтожающим эффектом для защиты украинской земли

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Глава американского государства доволен работой ВСУ

Байден: Оружие, переданное Украине, использовано с уничтожающим эффектом для защиты украинской земли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден прокомментировал использование украинских воинов западного вооружения.

"Благодаря мужеству и храбрости украинского народа, оборудование, которое мы направили и прислали наши коллеги, было использовано с уничтожающим эффектом для защиты украинской земли и воздушного пространства.

Если вы не противостоите диктаторам, история показала нам, что они продолжают приходить", – рассказал Байден.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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