Байден: Оружие, переданное Украине, использовано с уничтожающим эффектом для защиты украинской земли
Глава американского государства доволен работой ВСУ
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден прокомментировал использование украинских воинов западного вооружения.
"Благодаря мужеству и храбрости украинского народа, оборудование, которое мы направили и прислали наши коллеги, было использовано с уничтожающим эффектом для защиты украинской земли и воздушного пространства.
Если вы не противостоите диктаторам, история показала нам, что они продолжают приходить", – рассказал Байден.
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