Байден: Оружие, переданное Украине, использовано с уничтожающим эффектом для защиты украинской земли

Президент США Джо Байден прокомментировал использование украинских воинов западного вооружения.

"Благодаря мужеству и храбрости украинского народа, оборудование, которое мы направили и прислали наши коллеги, было использовано с уничтожающим эффектом для защиты украинской земли и воздушного пространства.

Если вы не противостоите диктаторам, история показала нам, что они продолжают приходить", – рассказал Байден.