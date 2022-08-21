Ночью из акватории Черного моря враг выпустил 5 ракет Калибр по Одесской области
Две ракеты сбило наше ПВО
фото из свободных источников
Оперативное командование "Юг" доложило о ситуации в зоне ответственности по состоянию на 15:00 21 августа.
Обстановка в нашей операционной зоне стабильно сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.
Враг силами мотострелкового взвода, при поддержке двух БМП-2, проводил штурмовые действия в направлении Потемкиного. Удачи не имел, с потерями отошел.
В направлении Благодатного сражения продолжаются. Враг проводит воздушную разведку, но наши зенитно-ракетные подразделения наготове. В районе Высокополья беспилотный лазутчик "Орлан-10" уничтожен.
Также враг продолжает обстрелы тыловых районов и населённых пунктов.
По Никопольскому району избивали тяжелой ствольной артиллерией.
В результате попаданий на одном из предприятий произошел пожар, уничтожено оборудование. В городе изуродована школа, остановка транспорта, один жилой дом разрушен, два десятка - повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.
В течение ночи нанесены два ракетных удара. По Николаеву из зенитно-ракетных систем С-300 ударены по нескольким районам города, поражены объекты промышленной и военной инфраструктуры. Без человеческих утрат.
По Одесской области ночью нанесен ракетный удар. Из акватории Черного моря враг выпустил 5 ракет "Калибр". 2 сбиты над морем силами противовоздушной обороны. С попали в одно из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище и открытые поверхности без горения. Пострадавших нет.
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