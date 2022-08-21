Ночью из акватории Черного моря враг выпустил 5 ракет Калибр по Одесской области

Оперативное командование "Юг" доложило о ситуации в зоне ответственности по состоянию на 15:00 21 августа.

Обстановка в нашей операционной зоне стабильно сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.

Враг силами мотострелкового взвода, при поддержке двух БМП-2, проводил штурмовые действия в направлении Потемкиного. Удачи не имел, с потерями отошел.

В направлении Благодатного сражения продолжаются. Враг проводит воздушную разведку, но наши зенитно-ракетные подразделения наготове. В районе Высокополья беспилотный лазутчик "Орлан-10" уничтожен.

Также враг продолжает обстрелы тыловых районов и населённых пунктов.

По Никопольскому району избивали тяжелой ствольной артиллерией.

В результате попаданий на одном из предприятий произошел пожар, уничтожено оборудование. В городе изуродована школа, остановка транспорта, один жилой дом разрушен, два десятка - повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

В течение ночи нанесены два ракетных удара. По Николаеву из зенитно-ракетных систем С-300 ударены по нескольким районам города, поражены объекты промышленной и военной инфраструктуры. Без человеческих утрат.

По Одесской области ночью нанесен ракетный удар. Из акватории Черного моря враг выпустил 5 ракет "Калибр". 2 сбиты над морем силами противовоздушной обороны. С попали в одно из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище и открытые поверхности без горения. Пострадавших нет.