Генштаб ВСУ: На направлении Лозовский - Пески враг имеет частичный успех
В направлении Покровское - Бахмутское получил жесткий отпор
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто семьдесят девятых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.
На Северском направлении враг производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравье и Железный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области.
По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года.
На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Прудянка, Новое, Русские Тишки, Победа, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.
На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины. Враг производит пополнение запасов боеприпасов.
Провел разведку боем в направлениях Петрополья – Дмитровка, Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел.
Пытался вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка, Довгенькое - Долина, Сулиговка - Дибривне и Петрополье - Карнауховка, понес потери и отступил.
На Краматорском направлении противник продолжил обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.
На Бахмутском направлении задействовал разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию – у Зайцева, Бахмута и Соледара.
Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил.
В Авдеевском направлении враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески.
Нанес авиаударов недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Неудачно провел разведку боем в направлении Спартак – Опросное, отошел.
Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил.
На направлении Лозовский – Пески подразделения противника имеют частичный успех.
В Новопавловском направлении враг обстреливал территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Задействовал авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Луганске – Победа.
В Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополя. Удары авиации подверглись районам населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселке.
В Южнобужском направлении противник применял имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения. Нанес авиаудары возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.
Наступательными действиями пытался продвинуться в направлении Александровка – Таврическое, успеха не имел, отошел. По направлению Васильки – Благодатное имеет частичный успех.
Корабельная группировка противника в готовности к применению высокоточного оружия удерживает пять носителей крылатых ракет морского базирования. Просим быть умеренными и игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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