Генштаб ВСУ: На направлении Лозовский - Пески враг имеет частичный успех

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто семьдесят девятых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Северском направлении враг производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравье и Железный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области.

По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Прудянка, Новое, Русские Тишки, Победа, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины. Враг производит пополнение запасов боеприпасов.

Провел разведку боем в направлениях Петрополья – Дмитровка, Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел.

Пытался вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка, Довгенькое - Долина, Сулиговка - Дибривне и Петрополье - Карнауховка, понес потери и отступил.

На Краматорском направлении противник продолжил обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении задействовал разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию – у Зайцева, Бахмута и Соледара.

Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил.

В Авдеевском направлении враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески.

Нанес авиаударов недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Неудачно провел разведку боем в направлении Спартак – Опросное, отошел.

Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил.

На направлении Лозовский – Пески подразделения противника имеют частичный успех.

В Новопавловском направлении враг обстреливал территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Задействовал авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Луганске – Победа.

В Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополя. Удары авиации подверглись районам населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселке.

В Южнобужском направлении противник применял имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения. Нанес авиаудары возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.

Наступательными действиями пытался продвинуться в направлении Александровка – Таврическое, успеха не имел, отошел. По направлению Васильки – Благодатное имеет частичный успех.

Корабельная группировка противника в готовности к применению высокоточного оружия удерживает пять носителей крылатых ракет морского базирования. Просим быть умеренными и игнорировать сигналы воздушной тревоги.