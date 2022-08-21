Наконец-то. Усик после боя с Джошуа ответил чей Крым

После боя с Джошуа украинского боксера Александра Усика фанат из толпы спросил о том, чей Крым. На что наш чемпион ответил однозначно - Украина.

Напомним, вчера Усик в повторном поединке одержал победу над британцем Энтони Джошуа и сохранил у себя чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и Ring Magazine в тяжелом весе.