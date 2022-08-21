Наконец-то. Усик после боя с Джошуа ответил чей Крым
Ответ другим и не мог быть
Фото: CBS Sports
После боя с Джошуа украинского боксера Александра Усика фанат из толпы спросил о том, чей Крым. На что наш чемпион ответил однозначно - Украина.
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Напомним, вчера Усик в повторном поединке одержал победу над британцем Энтони Джошуа и сохранил у себя чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и Ring Magazine в тяжелом весе.
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
21.08.2022 в 19:42
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