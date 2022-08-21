Шольц перед войной уверял путина, что Украина не вступит в НАТО еще 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц в переговорах перед началом войны уверял путина о том, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет.

В свою очередь, российский диктатор заявил, что беларусь и Украина на самом деле не должны быть отдельными государствами, а должны быть в составе россии.