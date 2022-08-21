Шольц перед войной уверял путина, что Украина не вступит в НАТО еще 30 лет
путин заявлял, что Украина и беларусь не должны быть независимыми
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц в переговорах перед началом войны уверял путина о том, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет.
В свою очередь, российский диктатор заявил, что беларусь и Украина на самом деле не должны быть отдельными государствами, а должны быть в составе россии.
"путин имеет полностью абсурдные идеи. Эту войну путин начал с четким намерением покорить свою соседнюю страну – я думаю, это была первоначальная цель.
Сейчас россия обеспокоена территориальными достояниями на востоке Украины. Но даже не уверена, что так и останется. Уступить рф - неразумная стратегия", - рассказал Шольц.
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