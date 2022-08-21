  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шольц перед войной уверял путина, что Украина не вступит в НАТО еще 30 лет
В тренде

Шольц перед войной уверял путина, что Украина не вступит в НАТО еще 30 лет

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

путин заявлял, что Украина и беларусь не должны быть независимыми

Шольц перед войной уверял путина, что Украина не вступит в НАТО еще 30 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц в переговорах перед началом войны уверял путина о том, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет.

В свою очередь, российский диктатор заявил, что беларусь и Украина на самом деле не должны быть отдельными государствами, а должны быть в составе россии.

"путин имеет полностью абсурдные идеи. Эту войну путин начал с четким намерением покорить свою соседнюю страну – я думаю, это была первоначальная цель.

Сейчас россия обеспокоена территориальными достояниями на востоке Украины. Но даже не уверена, что так и останется. Уступить рф - неразумная стратегия", - рассказал Шольц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией НАТО Олаф Шольц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
welt.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде