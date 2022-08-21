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Подоляк: Скоро от россии будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров

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Добровольцев в рф все меньше

Подоляк: Скоро от россии будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров

Guardian

Новина українською

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что скоро Россия будет еще больше настаивать на переговорах и перерыве в военных действиях.

"рф входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь.

В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятёрочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", – написал Подоляк в своем твиттере.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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