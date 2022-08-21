Подоляк: Скоро от россии будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров
Добровольцев в рф все меньше
Guardian
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что скоро Россия будет еще больше настаивать на переговорах и перерыве в военных действиях.
"рф входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь.
В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятёрочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", – написал Подоляк в своем твиттере.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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