Есть пострадавшие. Ночью россияне ударили по Днепропетровщине, Донетчине, Харькову и Николаеву.

российская армия нанесла удары по трем районам – Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому. Никополь обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда. Предварительно ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы. В городе 2 дома разрушены, почти 50 – изуродованы. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Пламя огнеборцы уже укротили. Выведена из строя линия электропередач. До 2000 человек без света. Электрики уже работают. В Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую громаду. Без разрушений и пострадавших. По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и здание культуры. Информация о погибших и раненых выясняется. Еще одна школа в Донецкой области стала целью для россиян – на этот раз Константиновская школа №17. Удар по школе россияне нанесли около четырех утра, здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже 594 учебных заведения в Донецкой области, в том числе — 263 школы. Кроме того, сегодня ночью ракетный удар получил Торецк, обошлось без жертв, но есть поврежденные дома. Около 03:00 российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. "Снова ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект". По его словам, разрушено двухэтажное здание, был небольшой пожар, информации о пострадавших нет. Также оккупанты снова обстреляли Николаев. Местные жители сообщают о мощных взрывах.