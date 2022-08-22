ВСУ отбили попытки наступления россиян на большинстве направлений в Донецкой области - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о ситуации на фронте по состоянию на утро понедельника, 22 августа. Идет 180-е сутки с момента полномасштабного нападения россиян и героического противостояния Украинской нации.

В целом, как указывает Генштаб, армия рф продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности подразделений, понесших потери, а также пытаются не допустить контрнаступление ВСУ.

Волынское, Полесское и Сиверское направления:

без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Екатериновки и Ободов Сумской области.

Харьковское направление:

враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.

Славянское направление:

россияне продолжили огневое влияние возле Дибровного, Мазановки и Долины. Пытались вести наступление в направлениях Довгенькое - Дибровное, Бражковка - Новая Дмитровка, успеха не имели, отошли.

Краматорское направление:

зафиксированы обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

Бахмутское направление:

противник нанес огневое поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

Авдеевское направление:

враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.

Новопавловское направление:

зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

Запорожское направление:

оккупанты производили огневое поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка - Времовка, успеха не имел, отошел.

Южнобужское направление

россияне продолжили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потемкино, Прибужское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское. Нанесли авиационные удары вблизи Заречного, Белой Криницы и Андреевки.

Николаевское направление:

оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.