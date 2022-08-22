ВСУ отбили попытки наступления россиян на большинстве направлений в Донецкой области - Генштаб
На Краматорском и Бахмутском направлениях боевые действия продолжаются
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о ситуации на фронте по состоянию на утро понедельника, 22 августа. Идет 180-е сутки с момента полномасштабного нападения россиян и героического противостояния Украинской нации.
В целом, как указывает Генштаб, армия рф продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности подразделений, понесших потери, а также пытаются не допустить контрнаступление ВСУ.
- Волынское, Полесское и Сиверское направления:
без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Екатериновки и Ободов Сумской области.
- Харьковское направление:
враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.
- Славянское направление:
россияне продолжили огневое влияние возле Дибровного, Мазановки и Долины. Пытались вести наступление в направлениях Довгенькое - Дибровное, Бражковка - Новая Дмитровка, успеха не имели, отошли.
- Краматорское направление:
зафиксированы обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.
- Бахмутское направление:
противник нанес огневое поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.
- Авдеевское направление:
враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.
- Новопавловское направление:
зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.
- Запорожское направление:
оккупанты производили огневое поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка - Времовка, успеха не имел, отошел.
- Южнобужское направление
россияне продолжили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потемкино, Прибужское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское. Нанесли авиационные удары вблизи Заречного, Белой Криницы и Андреевки.
- Николаевское направление:
оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.
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