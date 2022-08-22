Зеленский: Если россия проведет судилище в Мариуполе, то переговоры станут невозможными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если россия решится провести судилище в оккупированном Мариуполе над попавшими в плен украинскими воинами, то переговоры с рф станут невозможными.

"Сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно противного и абсурдного судилища над украинскими защитниками – над нашими воинами, которые находятся в плену у оккупантов. Что бы там ни думали оккупанты, что бы они не планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна".

"Если это мерзкое судилище состоится, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало. Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков".