Вертолет, средства ПВО и много беспилотников. Данные о потерях россиян за 21 августа

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за воскресенье, 21 августа. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали около 200 оккупантов. Таким образом, с момента полномасштабного вторжения потери личного состава армии рф составляют около 45400 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1919 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4230 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1032 (+4) ед,

РСЗО - 266 (+0) ед,

средства ПВО - 145 (+4) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 198 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9),

крылатые ракеты – 194 (+4),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3149 (+6) ед,

специальная техника – 99 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.