Вертолет, средства ПВО и много беспилотников. Данные о потерях россиян за 21 августа
Ну и конечно пара сотен личного состава
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за воскресенье, 21 августа. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали около 200 оккупантов. Таким образом, с момента полномасштабного вторжения потери личного состава армии рф составляют около 45400 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1919 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4230 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1032 (+4) ед,
- РСЗО - 266 (+0) ед,
- средства ПВО - 145 (+4) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 198 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9),
- крылатые ракеты – 194 (+4),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3149 (+6) ед,
- специальная техника – 99 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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