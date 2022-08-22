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ВСУ уничтожили несколько российских установок С-300 и снова ударили по Каховскому мосту

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ОК "Юг" информирует

ВСУ уничтожили несколько российских установок С-300 и снова ударили по Каховскому мосту

Marine Corps Cpl. Patrick King

Новина українською

За прошедшие сутки, 21 августа, украинские воины на юге уничтожили две российские пусковые установки С-300, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С" и самоходную гаубицу "Мста-С". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По предварительным данным, вражеское войско уменьшилось на 20 орков. Также уничтожена радиолокационная станция подсветки и наведения, мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М", 2 буксированных миномета 120-го калибра, 3 единицы бронированной техники.

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Украинская авиация нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки. А еще ВСУ "откорректировали пропускную способность Каховского моста".

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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