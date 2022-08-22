ВСУ уничтожили несколько российских установок С-300 и снова ударили по Каховскому мосту

За прошедшие сутки, 21 августа, украинские воины на юге уничтожили две российские пусковые установки С-300, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С" и самоходную гаубицу "Мста-С". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По предварительным данным, вражеское войско уменьшилось на 20 орков. Также уничтожена радиолокационная станция подсветки и наведения, мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М", 2 буксированных миномета 120-го калибра, 3 единицы бронированной техники.

Украинская авиация нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки. А еще ВСУ "откорректировали пропускную способность Каховского моста".