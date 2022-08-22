  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью в Донецке взорвался российский склад боеприпасов – он же база боевиков
В тренде

Ночью в Донецке взорвался российский склад боеприпасов – он же база боевиков

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Сделал жест "доброй воли"

Ночью в Донецке взорвался российский склад боеприпасов – он же база боевиков

Типичный Донецк

Новина українською

В ночь с 21 на 22 августа в оккупированном россиянами украинском городе Донецк раздались взрывы на складе боеприпасов орков.

Читайте такжеВСУ уничтожили несколько российских установок С-300 и снова ударили по Каховскому мосту

По данным расследователей, там располагалась база известного батальона боевиков "Пятнашки". Рашисты уверяют, что пожар начался на складе гипермаркета, однако на видео отчетливо видна детонация снарядов.

Батальон "Пятнашки" был сформирован преимущественно из абхазов еще в 2014 году. Его командир с позывным "Абхаз" часто давал комментарии скабеевой, соловьеву и другим российским пропагандистам, которые даже снимали фильм об этом батальоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде