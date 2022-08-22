Ночью в Донецке взорвался российский склад боеприпасов – он же база боевиков

В ночь с 21 на 22 августа в оккупированном россиянами украинском городе Донецк раздались взрывы на складе боеприпасов орков.

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По данным расследователей, там располагалась база известного батальона боевиков "Пятнашки". Рашисты уверяют, что пожар начался на складе гипермаркета, однако на видео отчетливо видна детонация снарядов.

Батальон "Пятнашки" был сформирован преимущественно из абхазов еще в 2014 году. Его командир с позывным "Абхаз" часто давал комментарии скабеевой, соловьеву и другим российским пропагандистам, которые даже снимали фильм об этом батальоне.