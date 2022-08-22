Среди них и Шевченко. Зеленский вручил награды Национальная легенда Украины
Глава государства отметил вклад украинцев
Фото: president.gov.ua
Бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал лауреатом премии "Национальная легенда Украины".
"Амбасадор платформы UNITED24, наш выдающийся спортсмен. Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча". Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают сплачивать мир для поддержки и помощи Украине", - подчеркнул Зеленский.
Также посмертно награжден певец Анатолий Борисович Соловьяненко за "весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины". Среди других лауреатов - проводник поезда Анатолий Бабичев, который девять дней вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана. Его жена, также проводница того же поезда, погибла при обстреле. Пожарный Игорь Ивасиков, благодаря которому из-под завалов ОГА в Николаеве были спасены 17 человек.
Супруги докторов Ольга и Анатолий Свист в оккупированной Буче две недели под постоянными обстрелами и без должного оборудования делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей. Награды удостоена и учитель Анна Бут из Мелитополя, которая, несмотря на российскую оккупацию, воспитывает своих учеников патриотами Украины. А волонтер Тата Кеплер уже восемь лет подряд она помогает нашей армии.
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