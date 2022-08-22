Требования Зеленского не повлияют на планы проведения трибунала над украинскими пленными – глава т.н. ДНР
российские преступники и террористы
Фото: риа новости
В Донецкой народной республике подходит к концу подготовка к трибуналу над украинскими за щитниками. Об этом заявил глава образования денис пушилин.
"Украинские военные преступники должны понести наказание независимо от заявлений Киева", – сказал пушилин в эфире телеканала "россия 24".
По его словам, подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению: у республики "есть материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова"
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры с россией станут невозможными, если в днр пройдет трибунал над украинскими воинами.
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