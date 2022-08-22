Донецкий Шахтер добавил польский в перечень языков на своем официальном сайте
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shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" в недавнем обновлении официального сайта добавил возможность для юзеров пользоваться порталом на польском языке.
Теперь читатели могут изучать материалы на сайте "горняков" не только на русском, английском и украинском языках, а еще и на польском.
Важно, что ранее стало известно о том, что "Шахтер" проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 в Варшаве на стадионе "Войска Польского", который является ареной столичной "Легии". 16 августа "горняки" сообщили о старте продаж билетов на свои домашние поединки в главном клубном европейском турнире.
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