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Донецкий Шахтер добавил польский в перечень языков на своем официальном сайте

Общие новости
(1 голосов)

Witam!

Донецкий Шахтер добавил польский в перечень языков на своем официальном сайте

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в недавнем обновлении официального сайта добавил возможность для юзеров пользоваться порталом на польском языке.

Теперь читатели могут изучать материалы на сайте "горняков" не только на русском, английском и украинском языках, а еще и на польском.

Важно, что ранее стало известно о том, что "Шахтер" проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 в Варшаве на стадионе "Войска Польского", который является ареной столичной "Легии". 16 августа "горняки" сообщили о старте продаж билетов на свои домашние поединки в главном клубном европейском турнире.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
ФК "Шахтер"

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
22.08.2022 в 13:31
Тобто, Шахтар - це вже не київська, а варшавська команда?
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