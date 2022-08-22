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СБУ задержала корректировщиков, определявших позиции HIMARS на восточном фронте

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Передавали разведданные

СБУ задержала корректировщиков, определявших позиции HIMARS на восточном фронте

фото из свободных источников

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В ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов Донбасса СБУ задержала двух информаторов врага, корректировавших ракетные удары по территории региона. Прежде всего злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

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Кроме того, они собирали информацию о геолокации и функционировании местных объектов критической инфраструктуры. Установлено, что по их "наводке" агрессоры произвели обстрел по водозаборной системе в городе Селидово.

Полученную развединформацию злоумышленники передавали через одного из чиновников так называемой "народной милиции ДНР", предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах. Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В статье: СБУ война с Россией
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Источник:
t.me/SBUkr

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