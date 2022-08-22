СБУ задержала корректировщиков, определявших позиции HIMARS на восточном фронте
Передавали разведданные
фото из свободных источников
В ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов Донбасса СБУ задержала двух информаторов врага, корректировавших ракетные удары по территории региона. Прежде всего злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS".
Кроме того, они собирали информацию о геолокации и функционировании местных объектов критической инфраструктуры. Установлено, что по их "наводке" агрессоры произвели обстрел по водозаборной системе в городе Селидово.
Полученную развединформацию злоумышленники передавали через одного из чиновников так называемой "народной милиции ДНР", предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах. Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.
Популярное сейчас
- Шахтер - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ
- Гасперини: Если Малиновский нападающий, тогда у меня не очень четкие идеи
- Ответ Гасперини. Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом
- Луганск, Каховка, Запорожье, Херсон. Известно, какие вражеские объекты были уничтожены за сегодня.
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Новости по теме
- 13:31 Украинские СБУ разоблачила попытку российской фсб установить жучки в кулуарах Верховной Рады
- 10:30 Украинские В результате ударов ВСУ ликвидирован создатель ПВО "ДНР" и уничтожен штаб россиян в Лисичанске
- 20:41 Украинские Священник, побывавший в плену: Били резиновыми дубинами и спрашивали о местонахождении Бандеры