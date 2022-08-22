Воздушные силы Украины готовы к любому развитию событий на День независимости – спикер
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Воздушные силы Украины готовы к любому развитию событий 24 августа, об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
"Наши военные готовы к любым сценариям… Рассматриваются разные варианты, кризисные ситуации. Воины Воздушных сил будут защищать наше небо. Нужно знать, к чему готовится враг, какие силы и средства сконцентрировал на подступах к нашим границам – ведется постоянная разведка".
Украинская сторона учитывает наличие российских самолетов на аэродромах в Беларуси, на территории Крыма и россии, а также ракетного вооружения, которое противник сосредоточивает вокруг Украины.
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