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Воздушные силы Украины готовы к любому развитию событий на День независимости – спикер

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Воздушные силы Украины готовы к любому развитию событий на День независимости – спикер

facebook.com/kpszsu

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Воздушные силы Украины готовы к любому развитию событий 24 августа, об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Наши военные готовы к любым сценариям… Рассматриваются разные варианты, кризисные ситуации. Воины Воздушных сил будут защищать наше небо. Нужно знать, к чему готовится враг, какие силы и средства сконцентрировал на подступах к нашим границам – ведется постоянная разведка".

Украинская сторона учитывает наличие российских самолетов на аэродромах в Беларуси, на территории Крыма и россии, а также ракетного вооружения, которое противник сосредоточивает вокруг Украины.

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В статье: война с Россией
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