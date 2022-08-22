ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту. Есть данные о критическом разрушении

В понедельник, 22 августа, в социальных сетях появилась информация об ударах по временно оккупированным россией районам Херсонской области.

По имеющимся дынным, взрывы были слышны в Чернобаевке и Новой Каховке.

Также ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Предварительно было около 8-10 прилетов по переправе, как сообщается в соцсетях. На фото можно увидеть места прилетов и густые клубы дыма, оттуда поднимающиеся.

Поступает информация, что на Антоновском мосту, который недавно отремонтировали оккупанты, попали в КамАЗ с боекомплектом.