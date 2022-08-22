"Периодически напоминаем о дистанционном присутствии". Спикер ОК Юг – об ударах по Антоновскому мосту
Можно ли это воспринимать как подтверждение?
Trip Must Go On
Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк выступила на дневном брифинге. Госпожа Гуменюк сообщила, что ВСУ продолжают "держать огневой контроль" над транспортными соединениями на оккупированных территориях, через которые россияне будут пытаться подтягивать свои резервы. Одним из таких объектов является мост на Херсонщине.
"Антоновский мост – это одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но понимая, что такую конструкцию нельзя залатать ведерком бетона, она требует достаточно существенного ремонта и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии".
Напомним, около 13:00 по киевскому времени (22 августа) о новых ударах по Антоновскому мосту начали писать местные Telegram-каналы.
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