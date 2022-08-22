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Залужный назвал количество украинских воинов, погибших в войне с россией

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Вечная память героям

Залужный назвал количество украинских воинов, погибших в войне с россией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный во время выступления на форуме «Защитники. Перекличка» в понедельник, 21 августа, озвучил цифру потерь украинской армии с момента полномасштабного вторжения россии 24 февраля.

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тыс. героев, которые погибли", - сказал Залужный.

Заметим, что по данным Генштаба ВСУ, потери личного состава армии рф составляют уже более 45 тысяч человек.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный Генштаб ЗСУ
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