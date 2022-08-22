ЕС разместит миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране
Об этом заявил uлава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен
ЕС намерен разместить миссию по подготовке украинских военных в соседней Украине.
Об этом сообщил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в испанском городе Сантандер, информирует "Интерфакс-Украина".
"Миссия разместится не в Украине, а в соседней стране", - сказал он.
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"Многие украинские солдаты уже проходят тренировки, - напомнил Боррель. - Польша, Чехия, Великобритания, Франция предоставляют сложное вооружение, с которым надо уметь обращаться, и для этого необходимы тренировки".
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