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ЕС разместит миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране

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Об этом заявил uлава европейской дипломатии Жозеп Боррель

ЕС разместит миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране

Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен

Новина українською

ЕС намерен разместить миссию по подготовке украинских военных в соседней Украине.

Об этом сообщил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в испанском городе Сантандер, информирует "Интерфакс-Украина".

"Миссия разместится не в Украине, а в соседней стране", - сказал он.

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"Многие украинские солдаты уже проходят тренировки, - напомнил Боррель. - Польша, Чехия, Великобритания, Франция предоставляют сложное вооружение, с которым надо уметь обращаться, и для этого необходимы тренировки".

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В статье: война с Россией
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