Россия заявляет, что Дугину убила украинка - ФОТО
Которая выехала в Эстонию
фото из свободных источников
Российская ФСБ заявляет, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, прибывшая в Россию 23 июля 2022 вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации о ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", - говорится в заявлении ФСБ.
В сообщении утверждается, что в день убийства Вовк с дочерью находились на фестивале "Традиция", где присутствовала Дарья Дугина.
Для наблюдения за журналисткой Вовк якобы использовал авто Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера так называемой "ДНР", в Москве – казахстанские номера, а при выезде – украинские.
"После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Волк вместе с дочерью уехала через Псковскую область в Эстонию", - говорится в заявлении.
Также РосСМИ «нашли» уже и фото убийцы, которая якобы прячется в Эстонии.
"Если Эстония не выдаст РФ исполнительницу убийства Дугиной, есть основания для жёстких действий против Таллина, укрывающего террористку», – российский сенатор Джабаров.
Вы не поверите, но сообщается, что украинка "состоит в Азове".
Напомним, что в Подмосковье 20 августа
В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.
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