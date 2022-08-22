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Россия заявляет, что Дугину убила украинка - ФОТО

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Которая выехала в Эстонию

Россия заявляет, что Дугину убила украинка - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Российская ФСБ заявляет, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, прибывшая в Россию 23 июля 2022 вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации о ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", - говорится в заявлении ФСБ.

В сообщении утверждается, что в день убийства Вовк с дочерью находились на фестивале "Традиция", где присутствовала Дарья Дугина.

Для наблюдения за журналисткой Вовк якобы использовал авто Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера так называемой "ДНР", в Москве – казахстанские номера, а при выезде – украинские.

"После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Волк вместе с дочерью уехала через Псковскую область в Эстонию", - говорится в заявлении.

Также РосСМИ «нашли» уже и фото убийцы, которая якобы прячется в Эстонии.

"Если Эстония не выдаст РФ исполнительницу убийства Дугиной, есть основания для жёстких действий против Таллина, укрывающего террористку», – российский сенатор Джабаров.

Вы не поверите, но сообщается, что украинка "состоит в Азове".

Напомним, что в Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.

В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Мироненко (Полтава)
22.08.2022 в 17:14
Вона Вовк, вона ж Шабан, вона ж Азов, вона ж очевидно дівчина Джеймса, Джеймса Бонда.
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
22.08.2022 в 17:01
а чего ещё ожидать от ....лаптей?паРАШЕ нужен повод.визитку яроша ещё не нашли?кому нужен этот ....дугин и его конченная дочка?не лучше ли было подорвать .....соловьёва к примеру?а как быть с люсей арестович?есть фото где он сидит за столом с тем же дугиным и корчинским?как этот ....попал в "советники"к президенту Украины?
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+1
0
Джим Слэйд (Харьков)
22.08.2022 в 17:26
Так в 90-х и 00-х с Дугиным тусили чуть более, чем все, кто интересовался радикальной политикой
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0
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