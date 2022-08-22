Россия заявляет, что Дугину убила украинка - ФОТО

Российская ФСБ заявляет, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, прибывшая в Россию 23 июля 2022 вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации о ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", - говорится в заявлении ФСБ.

В сообщении утверждается, что в день убийства Вовк с дочерью находились на фестивале "Традиция", где присутствовала Дарья Дугина.

Для наблюдения за журналисткой Вовк якобы использовал авто Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера так называемой "ДНР", в Москве – казахстанские номера, а при выезде – украинские.

"После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Волк вместе с дочерью уехала через Псковскую область в Эстонию", - говорится в заявлении.

Также РосСМИ «нашли» уже и фото убийцы, которая якобы прячется в Эстонии.

"Если Эстония не выдаст РФ исполнительницу убийства Дугиной, есть основания для жёстких действий против Таллина, укрывающего террористку», – российский сенатор Джабаров.

Вы не поверите, но сообщается, что украинка "состоит в Азове".

Напомним, что в Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.

В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.