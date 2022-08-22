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СБУ разоблачила российских агентов, корректировавших огонь по Запорожью

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Во главе предателей стояла жительница временно оккупированного Мелитополя

СБУ разоблачила российских агентов, корректировавших огонь по Запорожью

Фото: Служба безпеки України

Новина українською

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную группу российских спецслужб, которая собирала данные о дислокации и перемещении ВСУ в Запорожские области, один из ее членов был задержан."В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), которая собирала данные о дислокации и перемещении сил обороны Украины на юге", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во главе предателей стояла жительница временно оккупированного Мелитополя. Для сбора разведданных женщина привлекла свекра из областного центра.

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Он осуществлял внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и делал соответствующие фото. Общались преступники по закрытым каналам связи.

Полученную от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по Запорожью.

Оперативники СБУ задержали участника группы из Запорожья на попытке передачи захватчикам закрытых сведений.

Организатору группы заочно сообщено о подозрении. Продолжаются мероприятия по привлечению предательницы к ответственности.

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В статье: война с Россией
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