СБУ разоблачила российских агентов, корректировавших огонь по Запорожью

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную группу российских спецслужб, которая собирала данные о дислокации и перемещении ВСУ в Запорожские области, один из ее членов был задержан."В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), которая собирала данные о дислокации и перемещении сил обороны Украины на юге", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во главе предателей стояла жительница временно оккупированного Мелитополя. Для сбора разведданных женщина привлекла свекра из областного центра.

Он осуществлял внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и делал соответствующие фото. Общались преступники по закрытым каналам связи.

Полученную от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по Запорожью.

Оперативники СБУ задержали участника группы из Запорожья на попытке передачи захватчикам закрытых сведений.

Организатору группы заочно сообщено о подозрении. Продолжаются мероприятия по привлечению предательницы к ответственности.