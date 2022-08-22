СБУ разоблачила российских агентов, корректировавших огонь по Запорожью
Во главе предателей стояла жительница временно оккупированного Мелитополя
Фото: Служба безпеки України
Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную группу российских спецслужб, которая собирала данные о дислокации и перемещении ВСУ в Запорожские области, один из ее членов был задержан."В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), которая собирала данные о дислокации и перемещении сил обороны Украины на юге", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во главе предателей стояла жительница временно оккупированного Мелитополя. Для сбора разведданных женщина привлекла свекра из областного центра.
Он осуществлял внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и делал соответствующие фото. Общались преступники по закрытым каналам связи.
Полученную от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по Запорожью.
Оперативники СБУ задержали участника группы из Запорожья на попытке передачи захватчикам закрытых сведений.
Организатору группы заочно сообщено о подозрении. Продолжаются мероприятия по привлечению предательницы к ответственности.
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