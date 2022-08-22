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Россияне обстреляли Запорожскую ТЭС в Энергодаре

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Возможно, есть погибший и раненые

Россияне обстреляли Запорожскую ТЭС в Энергодаре

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную в оккупированном Энергодаре. Есть данные о гибели одного человека и ранении еще нескольких жителей, они проверяются.

Об этом сообщает в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства происшествия вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем", - рассказал он.

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По словам мэра, ТЭС оккупанты обстреляли из миномета.

"На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра", - добавил Орлов.

Напомним, российские оккупанты 14 августа обстреляли город Энергодар, которое находится вблизи Запорожской АЭС. В результате удара пострадали гражданские.

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В статье: война с Россией
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