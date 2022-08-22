ВСУ раздолбали очередной склад боеприпасов россиян в Каховке. ВИДЕО
Горить, палає
Украинские воины разбомбили склад боеприпасов в Каховке Херсонской области.
В сети появилась видеозапись пожара на складе и детонации боеприпасов.
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