Зеленский: Около миллиона людей защищают Украину в ВСУ и других наших формированиях
Кто они, этот миллион?
Сейчас около миллиона людей защищают Украину в Вооруженных Силах и других наших формированиях, которые противостоят оккупантам.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава государства Владимир Зеленский.
"Кто они, этот миллион? Что такое борьба с российскими террористами до нашей победы? Это означает, что у каждого в Украине будут родственники-ветераны или друзья-ветераны, или коллеги-ветераны, или знакомые-ветераны. Это означает, что ветеранское сообщество станет одним из самых больших в Украине. И это значит, что нужны изменения, которые соответствуют этой новой реальности, и в государственной политике по отношению к ветеранам, и в общественном восприятии ветеранов, и у всех наших экономических игроков", - отмечает президент.
Он отмечает, что безусловное уважение к ветеранам должно ощущаться на всех уровнях общественной жизни в Украине и воплощаться не на словах, а в практических вещах.
"Каждый ветеран должен чувствовать, что Украина умеет быть благодарна тем, кто защитил нашу жизнь", - добавляет Зеленский.
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