Сербия с ноября прекратит поставки нефти из России

С 1 ноября 2022 года Сербия прекратит импорт российской нефти из-за европейского эмбарго.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич, которого цитирует местный сайт telegraf.rs.

В частности, он прокомментировал также возможность отмены Европрайда в Белграде.

"Мы просто болтаем о ерунде вместо того, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электричеством, что мы будем делать с нефтью. После ноября российской нефти для нас больше не будет, мы под санкциями. Чтобы мы не говорили о газе, о мазуте и угле… Мы просто говорим о ерунде, потому что это проще всего", - отметил Вучич.

Напомним, Сербия не вводила санкции против России и не присоединялась к эмбарго Европейского союза на российскую нефть, то из-за него не сможет получать нефть по Адриатическому нефтепроводу (JANAF).