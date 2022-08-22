Сербия с ноября прекратит поставки нефти из России
И ты, Брут?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 1 ноября 2022 года Сербия прекратит импорт российской нефти из-за европейского эмбарго.
Об этом заявил президент страны Александр Вучич, которого цитирует местный сайт telegraf.rs.
В частности, он прокомментировал также возможность отмены Европрайда в Белграде.
"Мы просто болтаем о ерунде вместо того, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электричеством, что мы будем делать с нефтью. После ноября российской нефти для нас больше не будет, мы под санкциями. Чтобы мы не говорили о газе, о мазуте и угле… Мы просто говорим о ерунде, потому что это проще всего", - отметил Вучич.
Напомним, Сербия не вводила санкции против России и не присоединялась к эмбарго Европейского союза на российскую нефть, то из-за него не сможет получать нефть по Адриатическому нефтепроводу (JANAF).
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