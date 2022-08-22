Правительство Германии отвергло призыв депутатов увеличить поставки оружия Украине
Говорят, что учитывая угрозы от России, Германия не может рисковать
bmvg.de
Федеральное министерство обороны Германии отвергло призыв коалиционных политиков поставить Украине больше оружия и, в случае необходимости, пойти на ослабление своих вооруженных сил.
Об этом сообщает Die Welt.
Представитель министерства в Берлине заявил, что ввиду угрозы, которую представляет Россия при президенте Владимире Путине, Бундесвер не может рисковать.
"Мы должны быть готовы к тому, что Путин может воспользоваться любой слабостью и даже временной брешью в обороноспособности НАТО", — предупредил он.
Ранее некоторые депутаты Бундестага озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.
Накануне немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что в Германии с июня текущего года блокируются дальнейшие поставки тяжелого вооружения в Украину. Минобороны ФРГ проводит регулярные встречи с обсуждением этого вопроса. Но они заканчиваются нулевым результатом для ВСУ.
Популярное сейчас
- Уже без Футболов и с почти единым пулом УПЛ. Где и как смотреть футбол в сезоне-2022/23
- Официально. Шахтер объявил о переходе Ивана Петряка
- Гасперини: Если Малиновский нападающий, тогда у меня не очень четкие идеи
- Усик - Джошуа 2: когда и где смотреть онлайн бесплатно бой
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО