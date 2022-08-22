ФНЛ рассмотрит возможность участия клубов из Крыма в чемпионатах россии
В очередной раз подняли этот вопрос
krymua
Российская ФНЛ, которая отвечает за 2-й и 3-й дивизионы России, приняла решение создать рабочую группу, которая проанализирует готовность крымских команд участвовать в соревнованиях под эгидой лиги, сообщает российское издание "РБ Спорт". В понедельник состоялось заседание президиума ФНЛ, где обсуждался этот вопрос.
К созданию рабочей группы побудило письмо Крымского футбольного союза о включении клубов оккупированного полуострова к участникам соревнований под эгидой ФНЛ. В ближайшее время делегация лиги посетит Крым для анализа ситуации.
О включении крымских клубов в состав ФНЛ говорилось сразу после оккупации Крыма в 2014 году, но с тех пор на полуострове только проводили местный чемпионат.
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