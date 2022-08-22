Красников: Нужно отдать должное руководству Днепра-1, они подставили плечо
Новый спортдир Днепра-1 - о трансферных планах клуба
Фото: ФК Металлист
Новый спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников рассказал о начальном єтапе роботі клуба на летнем трансферном рінке.
– За какие места команда хочет бороться в УПЛ?
– Вы же понимаете, что это все спонтанно сложилось. Уход главного тренера в "Шахтер", нас пригласили… Нужно отдать должное руководству "Днепра-1", они подставили плечо. Помогли финансово, заплатили деньги. На эти средства "Металлист" сейчас базируется в Ужгороде, школа – в Черновцах. Начали раздавать зарплату.
- Следите за тем, как обстоят дела в "Металлисте"?
– Я – профессионал, сейчас все мои мысли связаны с "Днепром-1". То есть я все делаю для того, чтобы команда играла лучше. Стараюсь найти хороших новичков. Никто же не ослабил "Днепр-1", Пурита, Бланко, Танчик… Значит, я все правильно делаю.
Что касается "Металлиста", то, конечно, я много лет отдал клуб. Это моя жизнь. Переживаю за "Металлист". Там остались хорошие руководители, тренерский штаб.
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