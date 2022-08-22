Йовичевич: Мы уже должны забыть, что долгое время был бразильский Шахтер

Главный тренер " Шахтера " Игор Йовичевич рассказал о готовности команды к новому сезону в условиях войны.

– В команде много молодых игроков. Как думаете, кто станет лидером и поведет команду за собой?

– Мы знаем, кто лидеры этой команды. Но хочу, чтобы со временем раскрылись и другие, которые будут помогать, брать игру на себя через поведение, через действия на поле. Чтобы не прятаться от матча, когда настанет сложный момент, чтобы, когда ломается игра, брать ответственность на себя – через дриблинг, подкат, единоборства. Каждый в своем сегменте, на своей позиции добавляет, и это придает уверенности, конкурентоспособности.

– Вы как никто другой знаете о войне – в вашей стране тоже были неспокойные времена. Как настраиваете ребят на чемпионат в таких условиях?

– Тяжело, очень тяжело. Атипичная ситуация. Даже не знаю, есть ли на данный момент в мире где-то такое положение. Посмотрим, как все пойдет. С одной стороны, есть желание всех нас показать, что жизнь продолжается. С другой стороны, действительно, есть такая ситуация. Если завтра во время матча будет сигнал тревоги, то посмотрим, как реагировать, как будем доигрывать, насколько долго это продлится, переносить ли на следующий день. У нас еще Лига чемпионов, и надо думать, как добираться до места проведения поединка – логистика играет очень большую роль. Мы все должны быть как одна семья. Все. Журналисты, мы, граждане – должны все понять, что футбол нужен только для того, чтобы немного отвлекать людей от своих напряженных дел. Мы в этом помогаем, хотя нам тяжело. Мы тоже люди. Играем на результат и хотим дать нашим болельщикам момент радости. Конечно, хотим побеждать в каждом матче, и на это будем работать.

– Почему вы решили прийти в клуб, который играет в стране во время войны? И насколько тяжело привлечь легионеров во время войны?

– Есть внутренняя мотивация, которая двигает меня вперед. И одним из таких факторов является Лига чемпионов, где выступает "Шахтер". Это мечта, над которой я работаю очень давно. И наша рабочая этика растет с каждым днем. Футболисты, которые сегодня тут, действительно хотят быть в "Шахтере" и строить новый "Шахтер". Это очень важно. Смена поколений, смена генерации, которая сейчас происходит в "Шахтере", – это очень большой плюс к ментальной стойкости команды, чтобы делать новый "Шахтер". Долгое время был бразильский "Шахтер", все в мире связывали клуб с этим вектором. Но мы уже должны забыть об этом и готовить новый процесс. С моей тренерской точки зрения, надо ускорить процесс обучения, чтобы мы действительно стали той командой, которая может соответствовать самым большим ожиданиям. Для этого необходимо определенное время, но я знаю точно, что так и будет.