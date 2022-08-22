Тирана объявила о переходе форварда Албании в Ворсклу
Таулянт Сефери продолжит карьеру в Ворскле
"Тирана" объявила, что нападающий Таулянт Сефери продолжит карьеру в "
Ранее СМИ сообщали, что "Тирана" получила за нападающего 500 тысяч долларов. Отмечалось, что Сефери подписал с "Ворсклой" трехлетний контракт. Всего за период его действия Таулянт заработает 700 тысяч долларов.
В прошлом сезоне албанской лиги форвард стал одним из лучших игроков турнира, забив 18 голов и отдав 10 ассистов. Также он уже успел отыграть десять матчей за национальную сборную Албании, забив 1 гол (Исландии в Лиге Наций).
25-летний Сефери выступал за швейцарские "Винтертур", "Волен", "Янг Бойз" и "Ксамакс". В прошлом сезоне он перешел в "Тирану", но сразу же отправился в аренду в другой албанский клуб "Теуту".
В 2019 году Таулянт дебютировал в составе сборной Албании. На его счету 9 поединков за национальную команду, и один гол в матче со сборной Исландии в Лиге наций.
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