Тирана объявила о переходе форварда Албании в Ворсклу

"Тирана" объявила, что нападающий Таулянт Сефери продолжит карьеру в " Ворскле ".

Ранее СМИ сообщали, что "Тирана" получила за нападающего 500 тысяч долларов. Отмечалось, что Сефери подписал с "Ворсклой" трехлетний контракт. Всего за период его действия Таулянт заработает 700 тысяч долларов.

В прошлом сезоне албанской лиги форвард стал одним из лучших игроков турнира, забив 18 голов и отдав 10 ассистов. Также он уже успел отыграть десять матчей за национальную сборную Албании, забив 1 гол (Исландии в Лиге Наций).

25-летний Сефери выступал за швейцарские "Винтертур", "Волен", "Янг Бойз" и "Ксамакс". В прошлом сезоне он перешел в "Тирану", но сразу же отправился в аренду в другой албанский клуб "Теуту".

В 2019 году Таулянт дебютировал в составе сборной Албании. На его счету 9 поединков за национальную команду, и один гол в матче со сборной Исландии в Лиге наций.