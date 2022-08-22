Бойцы ССО показали подрыв моста на оккупированной части Донетчины - ВИДЕО

Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео подрыва моста на временно контролируемой врагом части Донетчины.

"Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой", - сказано в сообщении.

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В ССО отметили, что после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены, "в отличие от российских оккупантов".