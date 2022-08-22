  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бойцы ССО показали подрыв моста на оккупированной части Донетчины - ВИДЕО
В тренде

Бойцы ССО показали подрыв моста на оккупированной части Донетчины - ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Мост стал для россиян преградой

Бойцы ССО показали подрыв моста на оккупированной части Донетчины - ВИДЕО

скриншот

Новина українською

Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео подрыва моста на временно контролируемой врагом части Донетчины.

"Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВидеодайджест за 179-й день войны от Генштаба ВСУ

В ССО отметили, что после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены, "в отличие от российских оккупантов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде