Армия дронов в воздухе: ВСУ получили 472 беспилотника - ВИДЕО

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из Армии дронов.

Об этом Федоров написал в Telegram и опубликовал видео.

"472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Спасибо каждому, кто продолжает донатить и дронатить (https://u24.gov.ua/uk/dronation). Больше дронов - больше спасенных жизней наших воинов", - написал министр.

Новые дроны – на подходе.

Федоров отметил, что часть беспилотников уже выполняет боевые задания на фронте.