Армия дронов в воздухе: ВСУ получили 472 беспилотника - ВИДЕО
Эффектное видео и эффективные машины
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из Армии дронов.
Об этом Федоров написал в Telegram и опубликовал видео.
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"472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Спасибо каждому, кто продолжает донатить и дронатить (https://u24.gov.ua/uk/dronation). Больше дронов - больше спасенных жизней наших воинов", - написал министр.
Новые дроны – на подходе.
Федоров отметил, что часть беспилотников уже выполняет боевые задания на фронте.
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