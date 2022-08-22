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Армия дронов в воздухе: ВСУ получили 472 беспилотника - ВИДЕО

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Эффектное видео и эффективные машины

Армия дронов в воздухе: ВСУ получили 472 беспилотника - ВИДЕО

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Новина українською

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из Армии дронов.

Об этом Федоров написал в Telegram и опубликовал видео.

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"472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Спасибо каждому, кто продолжает донатить и дронатить (https://u24.gov.ua/uk/dronation). Больше дронов - больше спасенных жизней наших воинов", - написал министр.

Новые дроны – на подходе.

Федоров отметил, что часть беспилотников уже выполняет боевые задания на фронте.

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В статье: война с Россией
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