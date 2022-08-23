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Разведка США предупреждает о возможных ударах россиян по правительственным объектам Украины

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В Штатах озабочены возможными рисками

Разведка США предупреждает о возможных ударах россиян по правительственным объектам Украины

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Разведка Соединенных Штатов Америки получили информацию о том, что россияне планируют в ближайшее время совершить новые атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. При этом под угрозой находятся правительственные объекты.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на американского чиновника. Чиновник утверждает, что это заявление основывается на данных разведки США.

"У нас есть информация о том, что россия накапливает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список россии в Украине, мы обеспокоены угрозой, которую российские удары несут для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – цитирует агентство чиновника.

Заметим, что украинские власти давно предупреждают об увеличении рисков, особенно в период празднования Дня Независимости. Также следует добавить, что российские пропагандистские СМИ, а также чиновники низшего звена регулярно призывают высшее руководство России нанести удары по центрам принятия решений в Украине.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Obozrevatel

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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
23.08.2022 в 10:14
По правительственным зданиям можно. Пусть стреляют, там не люди. А вот за смерть простых людей, эти ипанаты ответят сполна.
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