Есть жертвы: ночью россияне обстреляли Харьков, Днепропетровщину и Николаевскую область
"Поздравили" харьковчан с Днем города…
Лукашук Телеграм-канал
россияне снова держали на прицеле два района Днепропетровщины – Криворожский и Никопольский. По Криворожскому ударили "Ураганами". В Зеленодольской громаде оккупанты убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен и находится в больнице. Дом семьи сильно пострадал. В Марганце были ранены две женщины – 61 и 63 лет. С утра сообщалось о взрывах в Харькове, после которых в городе и области была объявлена воздушная тревога. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что рашисты "поздравили" харьковчан с Днем города утренним обстрелом Киевского района. Также 23 августа ориентировочно в 01:00 и 03:00 были обстрелы возле с. Широкое (Николаевская область). Около 05:30 были обстрелы за пределами деревень Поляна, Красная Долина. Пострадавших нет. Под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской громады. Так, ночью, 23 августа, в 02:08 были обстрелы пгт Березнеговатое. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сена.
Популярное сейчас
- Серия А. Вновь 1:0 Моуриньо против аутсайдера, лишь 0:0 ужасной атаки Ювентуса
- УПЛ вводит единый мяч Лиги - ФОТО
- Без Роналду и Магуайра. Составы на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
- Усик победил Джошуа. Как это было
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО