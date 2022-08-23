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Есть жертвы: ночью россияне обстреляли Харьков, Днепропетровщину и Николаевскую область

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"Поздравили" харьковчан с Днем города…

Есть жертвы: ночью россияне обстреляли Харьков, Днепропетровщину и Николаевскую область

Лукашук Телеграм-канал

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россияне снова держали на прицеле два района Днепропетровщины – Криворожский и Никопольский. По Криворожскому ударили "Ураганами". В Зеленодольской громаде оккупанты убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен и находится в больнице. Дом семьи сильно пострадал. В Марганце были ранены две женщины – 61 и 63 лет. С утра сообщалось о взрывах в Харькове, после которых в городе и области была объявлена воздушная тревога. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что рашисты "поздравили" харьковчан с Днем города утренним обстрелом Киевского района. Также 23 августа ориентировочно в 01:00 и 03:00 были обстрелы возле с. Широкое (Николаевская область). Около 05:30 были обстрелы за пределами деревень Поляна, Красная Долина. Пострадавших нет. Под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской громады. Так, ночью, 23 августа, в 02:08 были обстрелы пгт Березнеговатое. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сена.

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В статье: война с Россией Виталий Ким Николай Лукашук Валентин Резниченко Игорь Терехов
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