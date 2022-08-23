Россияне пытались наступать на трех направлениях, ВСУ отразили штурм - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро вторника, 23 августа.

Волынское и Полесское направления

В приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

Сиверское направление

россияне из ствольной артиллерии производили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

Слобожанское направление

враг ведет боевые действия в целях удержания ранее занятых районов и рубежей, пытается улучшить тактическое положение.

Харьковское направление

обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Цуповка, Новое, Замуловка, Докучаевское, Питомник, Старый Салтов, Большая Рогань и Ивашки. Нанесены авиаудары возле Питомника и Мосьпаново. Для разведки позиций наших войск и корректировки огня артиллерии задействован БПЛА.

Славянское направление

противник производил огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Норцовки, Краснополья и Долины. Нанес авиаудару недалеко от Богородичного.

Донецкое направление

усилия противника сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Краматорское направление

зафиксированы обстрелы недалеко от Григоровки, Раздолевки, Беленького и Спорного.

Бахмутское направление

оккупанты производили огневое поражение неподалеку от Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцево, Шумов и Кодемы. Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

Авдеевское направление

россияне задействовали танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опытного и Невельского. Наносили авиаудар возле Марьинки. Вели наступление у Красногоровки и Первомайского, успеха не имели.

Новопавловское направление

враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Вел наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха не имел.

Запорожское направление

зафиксировано огневое влияние недалеко от Железнодорожного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки. Россиянами нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка, Ольговское, Железнодорожное и Новополье.

Южнобужское направление

главные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Парутино, Лиманы, Лозовое, Шевченково, Мирное, Украинка, Киселевка, Потёмкино, Широкое, Ивановка, Осокоровка, Добрянка, Пришиб, Квитневое. Нанес авиационные удары вблизи Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.