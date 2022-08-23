Украина отмечает День Государственного флага и День рождения одного из самых больших городов
Сегодня, 23 августа
Getty Images / Global Images Ukraine
День Государственного флага Украины – государственный праздник Украины, посвященный одному из ее государственных символов – флагу Украины. Отмечается ежегодно 23 августа.
По официальной версии, 23 августа 1991-го – после провала путча в москве – группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады.
Также 23 августа отмечается День Харькова. С первых дней войны город-герой Украины находится под обстрелами, но стойко держит оборону и продолжает жить. В этом году Харькову исполнилось 368 лет. Главный городской праздник совпадает не только с Днем государственного флага, но и с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
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