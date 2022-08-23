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Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 22 августа

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Полторы сотни 200-х и полтора десятка техники

Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 22 августа

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.

За понедельник, 22 августа, было уничтожено около 150 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 45550 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1921 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4238 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1033 (+1) ед,
  • РСЗО - 266 (+0) ед,
  • средства ПВО - 146 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 198 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2),
  • крылатые ракеты - 196 (+2),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3150 (+1) ед,
  • специальная техника – 99 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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