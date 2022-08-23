Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 22 августа
Полторы сотни 200-х и полтора десятка техники
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.
За понедельник, 22 августа, было уничтожено около 150 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 45550 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1921 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4238 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1033 (+1) ед,
- РСЗО - 266 (+0) ед,
- средства ПВО - 146 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 198 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2),
- крылатые ракеты - 196 (+2),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3150 (+1) ед,
- специальная техника – 99 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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