На матче-открытии УПЛ поднимут флаг Украины, с которым фанат выбежал на поле на Олимпиаде-1976

Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня флага сообщил, что на матче между "Шахтером" и "Металлистом" поднимут крайне особенный стяг. Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.

27 июля 1976-го во время полуфинального матча Олимпийских игр между сборными ГДР и СССР (2:1) на поле выбежал болельщик в вышиванке и с флагом Украины, станцевал гопак, выкрикивая слова "Свободу Украине", после чего он был спокойно выведен с поля полицией. Олимпиада проходила в канадском городе Монреаль.

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Именно так мужчина по имени Даниил Мыгаль хотел поддержать украинских футболистов в том матче. На эти игры поехали многие представители украинских клубов: Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Виктор Колотов, Виктор Звягинцев, Виктор Матвиенко, Стефан Решко, Владимир Трошкин, Олег Блохин, Владимир Онищенко.