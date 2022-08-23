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Президент Польши прибыл в Киев, несмотря на предупреждения об опасности

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На саммит

Президент Польши прибыл в Киев, несмотря на предупреждения об опасности

Kancelaria Prezydenta

Новина українською

Во вторник, 23 августа, Украина проведет второй саммит Крымской платформы, но это на этот раз из-за полномасштабной войны с россией мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Свое участие подтвердили Шольц, Трюдо и Столтенберг.

Однако президент Польши Анджей Дуда, несмотря на вероятность усиленных обстрелов со стороны россии, прибыл в Киев лично.

Крымская платформа – это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собрал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение россии.

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В статье: война с Россией Анджей Дуда
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