Президент Польши прибыл в Киев, несмотря на предупреждения об опасности

Во вторник, 23 августа, Украина проведет второй саммит Крымской платформы, но это на этот раз из-за полномасштабной войны с россией мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Свое участие подтвердили Шольц, Трюдо и Столтенберг.

Однако президент Польши Анджей Дуда, несмотря на вероятность усиленных обстрелов со стороны россии, прибыл в Киев лично.

????Przystanek Kijów

Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Крымская платформа – это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собрал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение россии.