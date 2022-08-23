Президент Польши прибыл в Киев, несмотря на предупреждения об опасности
На саммит
Kancelaria Prezydenta
Во вторник, 23 августа, Украина проведет второй саммит Крымской платформы, но это на этот раз из-за полномасштабной войны с россией мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Свое участие подтвердили Шольц, Трюдо и Столтенберг.
Однако президент Польши Анджей Дуда, несмотря на вероятность усиленных обстрелов со стороны россии, прибыл в Киев лично.
????Przystanek Kijów— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022
Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC
Крымская платформа – это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собрал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение россии.
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