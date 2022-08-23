США включили в новый пакет военной помощи для ВСУ управляемые боеприпасы для артиллерии
Вашингтон предоставляет Украине больше оружия, чем объявляет публично
YPG
США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины. Их используют для артиллерии 155 миллиметров. Об этом сообщает издание Politico.
По информации источника, в новый пакет военной помощи Украины, о котором было объявлено американцами в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.
В то же время в Politico предполагают, что США поставляют Украине больше оружия, чем объявляют. Отмечается, что поставляемое Вашингтоном вооружение не ограничено тем, что перечислено в перечне. Так, недавно в Yahoo News предположили, что США передали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Их не было в официальном заявлении Пентагона. Также в качестве примера приводятся противорадиолокационные ракеты HARM, о поставках которых особо не распространялись.
Популярное сейчас
- Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Стабильность Динамо, состав Шахтера, потолок СК Днепр-1. О готовности команд УПЛ к новому сезону
- Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ
- Усик победил Джошуа. Как это было
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака