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США включили в новый пакет военной помощи для ВСУ управляемые боеприпасы для артиллерии

Общие новости
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Вашингтон предоставляет Украине больше оружия, чем объявляет публично

США включили в новый пакет военной помощи для ВСУ управляемые боеприпасы для артиллерии

YPG

Новина українською

США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины. Их используют для артиллерии 155 миллиметров. Об этом сообщает издание Politico.

По информации источника, в новый пакет военной помощи Украины, о котором было объявлено американцами в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.

В то же время в Politico предполагают, что США поставляют Украине больше оружия, чем объявляют. Отмечается, что поставляемое Вашингтоном вооружение не ограничено тем, что перечислено в перечне. Так, недавно в Yahoo News предположили, что США передали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Их не было в официальном заявлении Пентагона. Также в качестве примера приводятся противорадиолокационные ракеты HARM, о поставках которых особо не распространялись.

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В статье: война с Россией
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Источник:
politico.com

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