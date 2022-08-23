США включили в новый пакет военной помощи для ВСУ управляемые боеприпасы для артиллерии

США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины. Их используют для артиллерии 155 миллиметров. Об этом сообщает издание Politico.

По информации источника, в новый пакет военной помощи Украины, о котором было объявлено американцами в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.

В то же время в Politico предполагают, что США поставляют Украине больше оружия, чем объявляют. Отмечается, что поставляемое Вашингтоном вооружение не ограничено тем, что перечислено в перечне. Так, недавно в Yahoo News предположили, что США передали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Их не было в официальном заявлении Пентагона. Также в качестве примера приводятся противорадиолокационные ракеты HARM, о поставках которых особо не распространялись.