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Некоторые из них – в масках. россия накапливает технику на ЗАЭС и увеличивает количество военных

Общие новости
(1 голосов)

Ядерный террор продолжается

Некоторые из них – в масках. россия накапливает технику на ЗАЭС и увеличивает количество военных

Енергоатом

Новина українською

Вчера, 22 августа 2022 года, в ремонтную зону станции российские оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть специальных грузовиков.

В общей сложности на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники. У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду, как сообщает пресс-служба Энергоатома.

Кроме того, отмечается, что рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них – в масках.

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В статье: ЗАЭС Энергоатом Запорожская АЭС
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 11:59
Нагадує ображену дитину, яка не отримавши бажану цяцьку, громить все навкруги В неї ж розуму не вистачає зрозуміти, що вона зробить своє майбутнє!
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Sisiha (Львов)
23.08.2022 в 11:25
А как же они теперь будут сами себя обстреливать, им что своей техники не жалко?
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