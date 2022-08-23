Некоторые из них – в масках. россия накапливает технику на ЗАЭС и увеличивает количество военных

Вчера, 22 августа 2022 года, в ремонтную зону станции российские оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть специальных грузовиков.

В общей сложности на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники. У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду, как сообщает пресс-служба Энергоатома.

Кроме того, отмечается, что рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них – в масках.