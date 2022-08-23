Некоторые из них – в масках. россия накапливает технику на ЗАЭС и увеличивает количество военных
Ядерный террор продолжается
Енергоатом
Вчера, 22 августа 2022 года, в ремонтную зону станции российские оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть специальных грузовиков.
В общей сложности на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники. У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду, как сообщает пресс-служба Энергоатома.
Кроме того, отмечается, что рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них – в масках.
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Источник:t.me/energoatom_ua
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 11:59
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Sisiha (Львов)
23.08.2022 в 11:25
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