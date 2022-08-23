Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину
23-24 августа существует большая вероятность усиленных обстрелов со стороны рф.
Getty Images / Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан, находящихся на территории Украины покинуть страну. Это связано с повышенной опасностью ракетных ударов.
"Государственный департамент Соединенных Штатов Америки владеет информацией, что россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни".
Таким образом, посольство США призывает граждан Соединенных Штатов покинуть Украину сейчас, используя частный наземный транспорт, если это безопасно.
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Источник:ua.usembassy.gov
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