Днем россияне нанесли ракетный удар по Днепру, мощные взрывы прогремели до объявления тревоги (upd)

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил в своем Telegram-канале, что россия 23 августа нанесла ракетный удар по городу.

"Оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от военной администрации".

Тревога в области продолжалась чуть меньше часа: с 11:01 до 11:57. В общей сложности взрывов, как сообщают очевидцы и местные Telegram-каналы, было три. Первые два раздались за несколько минут до начала воздушной тревоги.

В то же время оккупанты "поздравили" с Днем Флага Никополь, обстреляв его территорию из ствольной артиллерии и РСЗО.