Днем россияне нанесли ракетный удар по Днепру, мощные взрывы прогремели до объявления тревоги (upd)
Проклятые орки
alerts.in.ua
Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил в своем Telegram-канале, что россия 23 августа нанесла ракетный удар по городу.
"Оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от военной администрации".
Тревога в области продолжалась чуть меньше часа: с 11:01 до 11:57. В общей сложности взрывов, как сообщают очевидцы и местные Telegram-каналы, было три. Первые два раздались за несколько минут до начала воздушной тревоги.
В то же время оккупанты "поздравили" с Днем Флага Никополь, обстреляв его территорию из ствольной артиллерии и РСЗО.
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