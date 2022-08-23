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Днем россияне нанесли ракетный удар по Днепру, мощные взрывы прогремели до объявления тревоги

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Проклятые орки

Днем россияне нанесли ракетный удар по Днепру, мощные взрывы прогремели до объявления тревоги

alerts.in.ua

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Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил в своем Telegram-канале, что россия 23 августа нанесла ракетный удар по городу.

"Оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от военной администрации".

Тревога в области продолжалась чуть меньше часа: с 11:01 до 11:57. В общей сложности взрывов, как сообщают очевидцы и местные Telegram-каналы, было три. Первые два раздались за несколько минут до начала воздушной тревоги.

В то же время оккупанты "поздравили" с Днем Флага Никополь, обстреляв его территорию из ствольной артиллерии и РСЗО.

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В статье: война с Россией
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