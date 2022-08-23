Информация об обновленных сигналах в приложении Воздушная тревога оказалась фейком
Это важно
AjaxAirAlert
Информация об обновлении сигналов тревоги в общих системах оповещения, которая сейчас активно распространяется по социальным сетям и новостным ресурсам – это фейк. Приложение "Воздушная тревога" от Ajax не имеет к этому никакого отношения.
Для привлечения внимания перед доведением информации до населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации передается предупредительный сигнал "Внимание всем", а именно: отрывистое звучание электросирен, частые гудки транспорта, в частности, в записи сетями радиовещания и через уличные громкоговорящие устройства. Продолжительность звучания предупреждающего сигнала составляет три – пять минут.
После предупреждающего сигнала осуществляется трансляция телерадиосетями соответствующих сообщений об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации с сопровождением информации на жестовом языке и/или субтитрованием, если она является голосовой, и аудиокомментированием, если она является визуальной.
Популярное сейчас
- Стабильность Динамо, состав Шахтера, потолок СК Днепр-1. О готовности команд УПЛ к новому сезону
- Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ
- Сегодня стартует Украинская Премьер-лига
- Усик победил Джошуа. Как это было
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Новости по теме
- 23:52 Украинские Советник главы ОП: Жаркий август-2022. Это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина
- 13:57 Украинские После взрывов поднялся дым. Днем 18 августа россияне обстреляли Николаев
- 08:34 Украинские Оккупанты устроили массированный обстрел Николаева, в городе прогремело больше 10 взрывов