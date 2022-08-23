Информация об обновленных сигналах в приложении Воздушная тревога оказалась фейком

Информация об обновлении сигналов тревоги в общих системах оповещения, которая сейчас активно распространяется по социальным сетям и новостным ресурсам – это фейк. Приложение "Воздушная тревога" от Ajax не имеет к этому никакого отношения.

Для привлечения внимания перед доведением информации до населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации передается предупредительный сигнал "Внимание всем", а именно: отрывистое звучание электросирен, частые гудки транспорта, в частности, в записи сетями радиовещания и через уличные громкоговорящие устройства. Продолжительность звучания предупреждающего сигнала составляет три – пять минут.

После предупреждающего сигнала осуществляется трансляция телерадиосетями соответствующих сообщений об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации с сопровождением информации на жестовом языке и/или субтитрованием, если она является голосовой, и аудиокомментированием, если она является визуальной.