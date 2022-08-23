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Появилась информация о прилете прямо в администрацию главы ДНР пушилина

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К захарченко и моторолле пока не отправился...

Появилась информация о прилете прямо в администрацию главы ДНР пушилина

Фото: риа новости

Новина українською

В Донецке произошло прямое попадание в "администрацию" дениса пушилина. Над зданием стоит столб дыма, начался пожар.

В то же время, донецкие паблики сообщают о прилетах в центре города. На видео виден дым и слышны голоса, сообщающие о "прилете в полицию".

На другом видео идет речь о прилете в районе ТРЦ Green Plaza. Так, есть сообщения, что есть погибшие и раненые. Люди в городе прячутся в подземных переходах.

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В статье: ДНР и ЛНР ДНР война с Россией денис пушилин
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