Появилась информация о прилете прямо в администрацию главы ДНР пушилина
К захарченко и моторолле пока не отправился...
Фото: риа новости
В Донецке произошло прямое попадание в "администрацию" дениса пушилина. Над зданием стоит столб дыма, начался пожар.
В то же время, донецкие паблики сообщают о прилетах в центре города. На видео виден дым и слышны голоса, сообщающие о "прилете в полицию".
На другом видео идет речь о прилете в районе ТРЦ Green Plaza. Так, есть сообщения, что есть погибшие и раненые. Люди в городе прячутся в подземных переходах.
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