Появилась информация о прилете прямо в администрацию главы ДНР пушилина

В Донецке произошло прямое попадание в "администрацию" дениса пушилина. Над зданием стоит столб дыма, начался пожар.

В то же время, донецкие паблики сообщают о прилетах в центре города. На видео виден дым и слышны голоса, сообщающие о "прилете в полицию".

На другом видео идет речь о прилете в районе ТРЦ Green Plaza. Так, есть сообщения, что есть погибшие и раненые. Люди в городе прячутся в подземных переходах.